Klopp perde a cabeça com a torcida: "Parem de cantar essa me***"

O Liverpool conquistou, neste sábado, aquela que foi primeira vitória da temporada, ao receber e bater o Bournemouth, por 3-1, numa partida a contar para a segunda jornada da Premier League.

Os reds viram-se em desvantagem, logo ao terceiro minuto de jogo, fruto de um gol de Antoine Semenyo, mas consumaram a 'virada' mesmo com um a menos devido à expulsão de Alexis Mac Allister.

A menos de 20 minutos do apito final, e com o jogo aparentemente resolvido, os torcedores que se deslocaram a Anfield começaram a entoar uma música dedicada a Jurgen Klopp, com expressões como "Estou apaixonado por ele" ou "Vamos vencer a Premier League".

Quem não gostou nada foi... o próprio treinador dos reds, que foi 'apanhado' pelas câmaras da transmissão televisiva de cabeça perdida, a gritar na direção da arquibancada: "Podem parar de cantar essa me***?! Podem parar?!".

