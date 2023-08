Pai de estrela da NFL morre em casa após explosão

O pai da estrela da NFL Caleb Farley morreu após uma explosão, nesta terça-feira (22), na casa do jogador, na Carolina do Norte, segundo as autoridades.

Os primeiros socorristas encontraram o corpo de Robert Farley, de 61 anos, depois de vasculharem os escombros da casa.

O cornerback dos Tennessee Titans não se encontrava em casa no momento da explosão. A investigação está centrada nas condutas de gás natural da propriedade, sendo que não há suspeitas de se tratar de um crime.

Christian Rogers, de 25 anos, um amigo da família que também se encontrava na casa, foi levado para o hospital devido a ferimentos que não puseram em risco a sua vida, de acordo com um comunicado divulgado pelo condado de Iredell.

A propriedade de 585 m2 à beira do lago, no subúrbio de Mooresville, em Charlotte, ficou reduzida a escombros e todos os veículos estacionados no exterior da casa acabaram destruídos.