Treinador do Wolverhampton confirma saída de Matheus Nunes para o City

Gary O'Neil, o treinador do Wolverhampton, confirmou nesta quinta-feira que Matheus Nunes "irá assinar com o Manchester City". O técnico dos Lobos assegura que o "problema foi resolvido" depois de o jogador português ter se recusado a treinar, expressando seu desejo de se transferir para o atual campeão inglês.

"A situação está resolvida porque ele vai firmar contrato com o Manchester City. Se ele retornasse ao grupo, eu lhe diria o que eu sentia sobre o que aconteceu, mas pelo que sei, está tudo acertado, então não é necessário comentar como me sinto em relação ao Matheus ou como a última semana transcorreu", afirmou inicialmente O'Neil, conforme citado pela Sky Sports.

"Sempre que lidei com ele antes desta situação, ele foi um rapaz trabalhador e que buscava o melhor para a equipe e o clube. No entanto, é importante compreender que quando um grande clube te chama, os jogadores desejam jogar no Manchester City. Se eu reagiria da mesma forma na mesma situação? Provavelmente não, mas vou manter em privado a conversa que tive com o Matheus. Seguimos em frente", enfatizou o treinador do Wolverhampton.

Lembrando que o Manchester City concordou em pagar mais de 60 milhões de euros ao Wolverhampton, incluindo também Tommy Doyle, um jogador de 21 anos, como parte do acordo.



