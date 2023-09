Manchester United comenta investigação policial contra Antony

O Manchester United confirmou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao final da manhã desta quarta-feira (6), que "a polícia está realizando inquéritos" à mais recente polêmica em que Antony se viu envolvido.

O jogador de 23 anos é acusado de ter ameaçado e agredido a ex-companheira, Gabriela Cavallin. Alegações que já levaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a excluí-lo da lista de convocados elaborada por Fernando Diniz para os jogos da seleção.

"Até novas informações, o clube não fará comentários adicionais. Enquanto clube, estamos encarando este assunto com seriedade, com consideração pelo impacto que estas alegações e subsequentes relatos terão nos sobreviventes de abusos", completa a nota.

As mais recentes informações oriundas da Inglaterra apontam para que os red devils estejam ponderando seriamente a possibilidade de afastar o atacante, à semelhança do que fizeram com Mason Greenwood, há mais de um ano.

O internacional inglês foi acusado, na época, dos crimes de abuso e conduta coerciva, tendo a companheira acabado, no entanto, por retirar as queixas. Já este verão, foi emprestado ao Getafe, até ao encerramento da nova temporada.