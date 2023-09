Verratti e Draxler prestes a deixarem o PSG e a rumarem ao Oriente Médio

De acordo com o jornal L'Équipe, Marco Verratti e Julian Draxler devem deixar o Paris Saint-Germain nos próximos dias, com os dois jogadores a rumarem ao Qatar.

Com vários mercados já fechados, o do Qatar permanece aberto até 18 de setembro e, antes do seu encerramento, a Liga deste país deverá receber este par de jogadores do PSG. Verratti foi informado no início do verão por Luis Enrique e Luis Campos de que era excedentário no Parque dos Príncipes. Na busca por um novo clube, uma transferência para o Qatar sempre pareceu a opção mais provável para o jogador italiano.

A estadia de 11 anos de Verratti parece agora estar chegando ao fim. Depois de um acordo entre o PSG e o Al-Arabi, há alguns dias, Verratti chegou a um acordo com o clube do Qatar. Agora, o jogador tem de se submeter a exames médicos e assinar contrato para concluir a transferência.

Draxler também parece estar prestes a mudar-se para o Oriente Médio. O atacante alemão, que regressou de um período de empréstimo ao Benfica, também não fazia parte dos planos do PSG. Depois de ter rejeitado uma transferência para o Crystal Palace, Draxler parece agora pronto para se juntar ao AL-Ahli SC, com o qual foi alcançado um acordo total há apenas algumas horas.

Leia Também: Haaland acredita que pode levar Bola de Ouro e evita comparação com Mbappé