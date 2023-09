Dortmund pode ser 'via de escape' para o conflito entre Sancho e United

O Borussia Dortmund está disposto a oferecer a Jadon Sancho uma saída do Manchester United em janeiro, se os seus problemas no clube continuarem, segundo relata o diário The Sun.

O United e Jadon Sancho estão em desacordo depois de o jogador ter criticado publicamente o treinador Erik ten Hag, através de uma publicação nas redes sociais, após a derrota contra o Arsenal (1-3).

Ten Hag explicou que retirou Sancho da equipe porque não tinha atingido nos níveis de desempenho exigidos nos treinos, mas o extremo respondeu de forma desafiadora, afirmando que estava a ser feito de "bode expiatório".

O jogador também quer deixar o Manchester United e regressar ao Borussia Dortmund, segundo dá conta o mesmo meio de comunicação.

