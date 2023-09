Fifa divulga lista do 'The Best'; Ederson é o único brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (14), a lista dos jogadores indicados ao prêmio 'The Best'. Ederson, goleiro do Manchester City e da seleção, é o único brasileiro presente na lista.

Os indicados foram selecionados por um painel de especialistas em futebol que analisou as listas com base nas conquistas dos candidatos durante os respectivos períodos de elegibilidade para o prêmio.

A votação já está aberta nas diversas categorias, sendo o júri internacional composto por capitães e treinadores de seleções nacionais, jornalistas e torcedores de todo o mundo.

Alexia Putellas e Lionel Messi são os atuais detentores dos prêmios de melhor jogador.



OS INDICADOS PARA MELHOR JOGADOR MASCULINO DA FIFA

- Julián Álvarez (Argentina/Manchester City)

- Marcelo Brozovic (Croácia/FC Inter de Milão/Al Nassr)

- Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

- Ilkay Gündogan (Alemanha/Manchester City/Barcelona)

- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

- Rodrigo (Espanha/Manchester City/Barcelona)

- Hernández Cascante (Espanha/Manchester City)

- Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)

- Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

- Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain/Inter Miami)

- Victor Osimhen (Nigéria/Napoli)

- Declan Rice (Inglaterra/West Ham United/Arsenal)

- Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

OS INDICADOS AO MELHOR GOLEIRO MASCULINO DA FIFA

- Yassine Bounou (Marrocos/Sevilla)

- Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

- Ederson (Brasil/Manchester City)

- André Onana (Camarões/FC Inter de Milão/Manchester United)

- Marc-André ter Stegen (Alemanha/Barcelona)

OS INDICADOS AO MELHOR TÉCNICO MASCULINO DA FIFA

- Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

- Simone Inzaghi (Itália/ Inter de Milão)

- Ange Postecoglou (Austrália/Celtic/Tottenham)

- Luciano Spalletti (Itália/Napoli)

- Xavi (Espanha/Barcelona)

AS NOMEADAS PARA MELHOR JOGADORA FEMININA DA FIFA

- Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

- Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid)

- Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa)

- Kadidiatou Diani (França/Lyon/Paris Saint-Germain antes de agosto de 2023)

- Caitlin Foord (Austrália/Arsenal)

- Mary Fowler (Austrália/Manchester City)

- Alex Greenwood (Inglaterra/Manchester City)

- Jennifer Hermoso (Espanha/Pachuca)

- Lindsey Horan (EUA/Lyon)

- Amanda Ilestedt (Suécia/Arsenal/Paris Saint-Germain antes de junho de 2023)

- Lauren James (Inglaterra/Chelsea)

- Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

- Mapi León (Espanha/Barcelona)

- Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai)

- Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

- Keira Walsh (Inglaterra/Barcelona)

AS NOMEADAS PARA MELHOR GOLEIRA FEMININA DA FIFA

- Mackenzie Arnold (Austrália/West Ham)

- Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea)

- Catalina Coll (Espanha/Barcelona)

- Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

- Christiane Endler (Chile/Lyon)

- Zecira Musovic (Suécia/Chelsea)

- Sandra Paños García-Villamil (Espanha/Barcelona)

OS INDICADOS AO FIFA FAN AWARD

- Torcedor do Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina)

- Fran Hurndall (Inglaterra)

- Miguel Ángel, torcedor do Millonarios (Colômbia)