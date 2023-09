Atlético-MG vence com brilho de Paulinho, e Botafogo vê vantagem cair

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Paulinho, o Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com a derrota, o líder Botafogo estacionou nos 51 pontos e viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras, que tem 44, cair para sete pontos. É o segundo revés seguido do Glorioso, que vinha de derrota para o Flamengo, jogou mal em Belo Horizonte e sequer deu um chute na direção do gol.

Foi o terceiro gol de Paulinho na Arena MRV. O atacante marcou todos os gols do novo estádio do Atlético-MG, que foi a 34 pontos e segue na 9ª colocação no Brasileirão. É a primeira vez desde 2021 que o Galo vence três partidas seguidas em casa pelo Brasileirão — duas em seu novo templo.

O JOGO

O Botafogo começou mais organizado, mas o Atlético-MG ditou o ritmo do jogo e foi melhor no primeiro tempo. O Galo foi mais incisivo e chegou algumas vezes com perigo, principalmente nas bolas paradas. Após um bom início em que assustou com Júnior Santos, o Fogão caiu de rendimento e abusou dos erros de passe e chutões. Com muita dificuldade para criar, não finalizou na meta na etapa inicial. Na melhor chance da partida, Paulinho desperdiçou de cabeça para o Galo. Jogo muito disputado, mas sem grandes emoções.

O jogo continuou morno no segundo tempo, num gramado cheio de falhas na recém-inaugurada Arena MRV. O Atlético-MG seguiu melhor e quase abriu o placar com Paulinho após boa tabela com Alan Kardec, mas o atacante parou em Gatito Fernández, que substituiu Lucas Perri no intervalo. Lento e pouco inspirado, o Botafogo nem sequer acertou o gol de Everson. Já na reta final, Paulinho foi lançado em velocidade e enfim furou a defesa do Botafogo para decidir a partida.

GOLS E LANCES

Galo assusta em cobrança de falta. Aos 10 minutos de jogo, Mauricio Lemos cobrou falta da intermediária com categoria, e Lucas Perri precisou voar para fazer a defesa. A bola ainda bateu no travessão antes de sair em escanteio para os donos da casa.

Bis. Aos 29 minutos, o lance praticamente se repetiu, mas com Pavón na cobrança de falta na entrada lateral da área. Ele bateu forte e Lucas Perri mandou para escanteio.

Atlético-MG quase abre o placar. Por muito pouco, Paulinho não marcou em jogada aérea aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, ele testou livre na entrada da pequena área e a bola saiu tirando tinta da trave.

Lucas Perri é substituído. Gatito Fernández entrou no lugar do goleiro titular do Botafogo no intervalo. Segundo a assessoria do clube, Perri sentiu um "travamento nas costas" pediu para sair. Vale lembrar que, aos 10 minutos do primeiro tempo, ele se chocou com Alan Kardec, ficou caído no gramado e precisou de atendimento.

Gatito Fernández salva o Botafogo. Em ótima trama coletiva do Galo aos 11 minutos do segundo tempo, Alan Kardec deixou de calcanhar para Paulinho, o atacante bateu colocado no canto e parou em grande defesa de Gatito.

Gol de Paulinho. Aos 35 minutos, após belo lançamento de Pedrinho, Paulinho recebeu em velocidade, dominou com estilo e bateu rasteiro para fazer seu terceiro gol na Arena MRV.

Ficha Técnica

Atlético-MG 1 x 0 BotafogoAtlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Pedrinho; Pavón, Paulinho, Alan Kardec (Zaracho). Técnico: FelipãoBotafogo: Lucas Perri (Gatito Fernandez); Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Junior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Segovinha) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Thiago Labes

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Di Placido (Botafogo); Mariano (Atlético-MG)

Gols: Paulinho, aos 35 minutos do segundo tempo

