Escândalo sexual no Real Madrid. El Mundo dá conta de uma segunda vítima

O Real Madrid, conhecido por manter-se longe de controvérsias, encontra-se atualmente em uma situação delicada devido a um recente escândalo. Nos últimos dias, veio à tona que diversos jogadores do clube branco foram detidos pela polícia em conexão com um escândalo sexual.

Esses jogadores pertencem às equipes filiais do Real Madrid, o Castilla, e à equipe C do Real Madrid. Contudo, o caso está gerando grande polêmica na Espanha.

Segundo o jornal El Mundo, as investigações revelaram uma nova vítima ligada ao escândalo de gravação e compartilhamento de um vídeo de conteúdo sexual envolvendo uma jovem de 16 anos. A identidade da outra pessoa envolvida ainda não foi revelada.

A mãe de uma das vítimas denunciou o caso à polícia após um vídeo íntimo de sua filha circular nos grupos de WhatsApp de vários jogadores do Castilla e de outros três do Real Madrid C.

Leia Também: Empate com o Grêmio e proximidade da zona de rebaixamento deixam Luxemburgo incomodado