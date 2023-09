Presidente do Tottenham arrependido de contratar Mourinho: "Foi um erro"

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, compareceu a um evento organizado pelos torcedores nesta quarta-feira e admitiu ter se arrependido das contratações de José Mourinho em novembro de 2019 e Antonio Conte no final de 2021.

"Eu só queria ganhar, assim como todos os outros. A frustração de não vencer e a pressão, talvez, de alguns jogadores e da maioria dos torcedores em relação à necessidade de vencer, gastar dinheiro e ter um grande treinador, uma grande figura, me afetou", declarou, conforme citado pela agência de notícias Reuters.

"Com Mauricio [Pochettino, agora no Chelsea], passamos por alguns períodos muito, muito bons. Não conseguimos chegar lá, mas estivemos muito perto, e depois mudamos nossa estratégia. A estratégia era trazer um treinador vencedor de troféus, e foi o que fizemos, duas vezes. Precisamos aprender com nossos erros", continuou.

"Eles eram grandes treinadores, mas talvez não fossem os certos para este clube. Para o que desejamos, queremos jogar de certa maneira, e se isso significa que precisamos de mais tempo para vencer, talvez seja a decisão correta. Foi por isso que trouxemos o Ange [Postecoglou]", concluiu.

