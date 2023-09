"Problemas estomacais" de Bellingham preocupam o Real Madrid

A ausência do jogador inglês Jude Bellingham foi o principal destaque durante a sessão de treinamento da equipe principal do Real Madrid, realizada na manhã desta sexta-feira no complexo de treinamento de Valdebebas.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o reforço milionário do verão teria enfrentado "problemas estomacais" que o impediram de participar dos treinamentos sob o comando de Carlo Ancelotti, a pouco mais de 48 horas do tão aguardado dérbi da sexta rodada da La Liga contra o Atlético de Madrid.

A mesma publicação destaca, no entanto, que a expectativa da equipe médica do clube é que o meio-campista de 20 anos se recupere a tempo de treinar com seus companheiros no sábado.

Isso significa que, a menos que ocorra uma surpresa de última hora, o jogador mais influente do Real Madrid desde o início da nova temporada (com seis gols e uma assistência em seis partidas oficiais) estará presente no jogo no Civitas Metropolitano.

