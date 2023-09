Revelada causa de morte da campeã olímpica Walewska Oliveira

O boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo aponta como causa da morte de Walewska Oliveira a queda do 17º andar, o que levou à imediata abertura de uma investigação formal.

A notícia foi divulgada nesta sexta-feira pelo portal Globoesporte, que também acrescentou que o incidente ocorreu na área de lazer do condomínio onde a ex-atleta residia. Atualmente, as autoridades estão considerando a "possibilidade de suicídio". Uma unidade de resgate tentou reanimar a vítima, mas foi constatada a morte no local.

A área em questão só pode ser acessada por moradores por meio de um sistema de reconhecimento facial e possui câmeras de vigilância nos corredores, que registraram a campeã olímpica de vôlei andando sozinha por volta das 16h50 (hora local), na quinta-feira.

Walewska Oliveira, que tinha 43 anos, estava prestes a lançar sua autobiografia.