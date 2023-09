Romelu Lukaku: "Queria trabalhar com Mourinho desde os onze anos"

Em declarações aos canais de comunicação da Série A, Romelu Lukaku falou sobre a sua chegada à AS Roma, a relação com José Mourinho e das expectativas que depositou na presente temporada com os giallorossi: "Tenho fé nesta equipe. Temos que trabalhar juntos para fazer bem, temos que ser humildes, manter a cabeça baixa e pedalar e melhorar todos os dias para tentar alcançar bons resultados. É a minha maneira de fazer as coisas, espero ajudar a equipe a alcançar o máximo", disse.

Lukaku já conhece bem José Mourinho de outras oportunidades (Chelsea). Tem um longo histórico com o técnico português e admite: "desde os 11 anos queria trabalhar com ele. Posso dizer que pela terceira vez poderei trabalhar com ele. Ele conhece-me bem como homem, conhece a minha família. Juntos podemos fazer coisas bonitas. Temos uma boa equipe, temos que trabalhar e tentar melhorar jogo após jogo", assegurou.

A vinda para a AS Roma foi fácil, na ótica do atacante belga. "Bastou uma chamada, os proprietários ligaram-me alguns dias antes do negócio, conversamos cerca de meia hora sobre a ambição desta empresa e a partir daí tudo correu muito rápido", contou Lukaku.

