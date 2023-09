Cristiano Ronaldo quebra recorde do século na Arábia Saudita

Há aproximadamente nove meses na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo está vivendo uma das suas melhores fases da carreira no que diz respeito à quantidade de gols, de tal forma que, em 14 jogos esta temporada, apenas em três ficou não marcou.

De acordo com dados disponibilizados pelo portal Transfermarkt, o português já ultrapassou Abderrazak Hamdallah com relação ao número de gols por minutos em campo na principal Liga saudita, encontrando-se com uma média de um gol a cada 86 minutos, frente aos 87 do atacante marroquino.

Dos 29 gols marcados com a camisa do Al Nassr, 23 foram contabilizados no campeonato da Arábia Saudita num total de 22 jogos.

O crescimento dos números sob o comando do técnico Luís Castro, torna-se ainda mais impressionante ao saber que, dos 23 gols, nove foram marcados em apenas seis rodadas disputadas esta temporada.

Dessa forma, à semelhança de outros tantos recordes já quebrados, Cristiano Ronaldo volta a deter uma grande marca na carreira.

Leia Também: Cristiano Ronaldo brilha em vitória do Al-Nassr em jogo comandado por Daronco