Com milhões sem resultar, Pochettino admite: "Donos estão desiludidos..."

O Chelsea está enfrentando dificuldades na Premier League. No domingo, a equipe de Londres foi derrotada pelo Aston Villa (0-1), acumulando três derrotas, dois empates e apenas uma vitória nas seis rodadas disputadas até agora.

Apesar dos vultosos investimentos em novos jogadores, os Blues ainda não conseguiram corresponder em campo, levando os torcedores a pedir a saída de Mauricio Pochettino, que chegou ao Stamford Bridge neste verão. Após o confronto contra o Aston Villa, o treinador argentino afirmou que compreende as preocupações dos fãs, mas pediu tempo para que as coisas comecem a dar certo.

"Todos os jogadores de futebol querem vencer, mas quando são jovens e inexperientes, cometem erros. É por isso que estamos desapontados, vemos muitas situações desse tipo. Precisamos mudar o mais rápido possível e crescer como equipe", começou Pochettino. Ele também abordou os sentimentos dos proprietários do clube diante dos resultados recentes.

"Eles estão desapontados. Estavam empolgados com a construção deste projeto, mas ficaram desapontados com os resultados. No entanto, eles precisam apoiar o plano", continuou.

"Temos que trabalhar para dar confiança aos jogadores. Temos uma equipe e não podemos mudar tudo, mas precisamos confiar neles", concluiu.

