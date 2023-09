Flamengo repete rotina de constrangimentos e Sampaoli trabalha à espera da queda

(UOL/FOLHAPRESS) - Fora dos planos do Flamengo, Jorge Sampaoli mantém rotina no Ninho do Urubu enquanto a diretoria repete uma rotina de constrangimento a técnicos, que vão desde permitir que comande treino com a demissão definida até anúncio de demissão na madrugada.

A cúpula rubro-negra enxerga um fim de ciclo para Sampaoli, mas não alterou o dia a dia no CT. O argentino comandou o treino na terça (26) e na quarta-feira (27).

Com Sampaoli, segundo a reportagem apurou, integrantes da cúpula levam o dia a dia como se nada estivesse acontecendo. O treinador cruza com membros da diretoria no Ninho, mas em nenhum momento foi comunicado sobre o desligamento.

Não houve um contato mais formal entre dirigentes e técnico após a final da Copa do Brasil, domingo, quando o Fla ficou com o vice. Rodolfo Landim nem sequer foi ao vestiário depois da derrota.

A atitude e o ambiente causam certa estranheza. O argentino prepara o time para o jogo contra o Bahia, no sábado (30), no Maracanã, enquanto o Rubro-Negro analisa o mercado da bola em busca de técnicos. Nem os jogadores foram comunicados ou consultados, o que aumenta o incômodo.

Neste cenário, o clube da Gávea tem Tite como nome de preferência, mas ganhou a concorrência do Corinthians, que demitiu Luxemburgo nesta quarta.

FILME ANTIGO

Cenas de constrangimento a técnicos não chegam a ser novidade na atual gestão. Vale lembrar que Jorge Sampaoli é o nono treinador desde 2019.

Em 2019, Abel Braga pediu demissão após saber que o clube negociava com Jorge Jesus. O veterano abriu mão da multa rescisória e reprovou a atitude da diretoria.

A demissão de Rogério Ceni, em julho de 2021, foi anunciada às 02h46 do dia 10, pelo perfil oficial do clube no Twitter. Durante o dia, o clube teve uma série de reuniões para definir a saída. O anúncio saiu logo depois do fim das conversas com o próprio ex-goleiro.

Já Paulo Sousa comandou treino em Atibaia, São Paulo, enquanto o Flamengo acertava a contratação de Dorival Júnior, que, à época, estava no Ceará. A saída já tinha sido definida dias antes, mas o português ficou até que o brasileiro estivesse fechado.

O próprio Dorival Jr ouviu de dirigentes que o contrato seria renovado para 2023, mas a diretoria mudou os planos. Com uma reviravolta, o clube decidiu não permanecer com o treinador e fechou com Vítor Pereira pouco depois.

O Flamengo aguarda fechar com um treinador para oficializar a demissão de Sampaoli. Sem uma comissão técnica permanente, o clube ainda não tem a definição de quem comanda o time contra o Bahia. O argentino, porém, continua preparando a equipe.

