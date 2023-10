"Os meus pais tiveram de beber urina para sobreviver na África"

Iñaki Williams, uma das referências do Athletic Bilbao, concedeu uma entrevista à ESPN, divulgada nesta quarta-feira, contando sua trajetória de vida até chegar ao futebol espanhol, sua escolha pela seleção de Gana e seu posicionamento contra o racismo.

"Minha mãe contou ao meu pai que estava grávida e ele disse que eles tinham de sair do Gana. Eles atravessaram o deserto e tiveram de beber urina para sobreviver na África. Meu pai andou descalço e queimou as solas dos pés. Eles tiveram de enterrar pessoas pelo caminho, é assustador", começou por contar.

"Meu avô faleceu neste verão e eu me lembro que ele queria que eu jogasse pelo Gana. Consegui e pude honrá-lo. Quando fomos lá neste verão, meu irmão e eu vimos crianças descalças na estrada e eu disse a ele: 'Olha, Nico, se não fossem nossos pais, poderíamos ser uma dessas crianças'. Essa é a verdade", acrescentou.

Além disso, o atacante de 29 anos foi questionado sobre os recentes desdobramentos da polêmica com Vinícius Jr no Mestalla, quando foi alvo de insultos racistas no Valencia-Real Madrid, no mês passado de maio. Ele até deixou uma sugestão após uma comparação.

"A verdade é que se você tem muito dinheiro, como é o meu caso, eles não olham para a cor da pele, mas se você é um vendedor ambulante, a coisa muda de forma bem clara. O que aconteceu [no Mestalla] é algo que o Vinícius Jr não deveria ter sofrido. Mas agora dá visibilidade a todas as pessoas que foram vítimas de racismo e que teriam ficado gratas se o Real Madrid tivesse saído e o jogo tivesse sido interrompido. A reação tinha de ser essa", disparou.

Vale lembrar que Iñaki Williams está no Athletic Bilbao desde a temporada 2012/13, tendo feito praticamente toda a carreira de sênior no mesmo clube.

