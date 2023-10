Benzema diz que escolheu Arábia para ter paz como muçulmano

Karim Benzema explicou, em entrevista aos órgãos oficiais do campeonato da Arábia Saudita, os motivos que o levaram a deixar o Real Madrid para jogar no Al-Ittihad. O atacante francês, que é muçulmano, disse que queria viver em um país com a mesma religião e que foi recebido de braços abertos pelos sauditas. Ele também elogiou o campeonato saudita, que está se tornando mais competitivo.

"Tendo em conta tudo o que consegui fazer em Madrid, era hora de partir e pensar em um novo desafio. Trata-se de um país muçulmano. Isso pesou. Receberam-me de braços abertos. Senti imediatamente o amor deles", disse Benzema.

"Quando alguém como eu vai para lá, sente-se realizado como muçulmano. É isso que se deve fazer, assim você se sente bem e puro. Todo muçulmano deveria ir à Arábia Saudita pelo menos uma vez", acrescentou.

"Quando estava na Europa, não acompanhava muito o futebol saudita. Agora as coisas mudaram, este campeonato é muito mais acompanhado. Há muitos jogadores de qualidade que jogam na Arábia Saudita. O projeto ganhou forma e mudei-me para ajudar ao desenvolvimento do futebol saudita", completou.

Benzema deixou o Real Madrid após 14 temporadas, onde conquistou 25 títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões. No Al-Ittihad, ele já marcou seis gols e deu três assistências em 11 jogos.

