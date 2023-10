Homem é encontrado morto no estádio do Napoli após jogo contra o Milan

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, identificado como Antonio Scotto Di Luzio, foi encontrado morto nas dependências do Estádio Diego Armando Maradona após o jogo entre Napoli e Milan, nesta domingo (29).

Homem foi encontrado em estacionamento abandonado. As autoridades locais encontraram o corpo do homem de 42 anos em uma área que não é utilizada no estádio há algum tempo e que fica próxima ao setor visitante.

A causa da morte foi uma queda de cerca de 20 metros. Segundo um amigo de Antonio, os dois tentaram entrar no estádio sem ingressos e, para isso, teriam que escalar uma pilastra para acessar as arquibancadas.

Corpo foi encontrado horas depois. Antonio Scotto Di Luzio foi achado morto no local por volta das 2h (horário local), ou seja, 22h (horário de Brasília). A partida entre Milan e Napoli foi encerrada próxima das 22h45 do horário italiano.

As investigações a respeito do caso seguem em curso nos arredores do estádio.

NAPOLI E MILAN EMPATAM

Com a bola rolando, Napoli e Milan empataram por 2 a 2 em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.

Giroud abriu 2 a 0 a favor do Milan anotando os dois gols ainda no primeiro tempo, mas Politano e Raspadori deixaram tudo igual na etapa final.

Com o resultado, o Napoli chegou aos 18 pontos e aparece na quinta colocação do Campeonato Italiano. O Milan tem 22 e aparece no terceiro lugar.