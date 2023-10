Brasil vence o México no vôlei e decidirá vaga na semi com Cuba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o México nesta terça-feira (31), por três sets a zero, no vôlei masculino, na segunda rodada da fase de grupos nos jogos Pan-Americanos de Santiago.

O Brasil soma agora duas vitórias em dois jogos na fase de grupos dos jogos Pan-Americanos. Com isso, a equipe brasileira é líder do grupo A com dez pontos.

Com saques quase perfeitos, Darlan foi o grande destaque da seleção brasileira com 15 pontos na partida.

A seleção volta à quadra nesta quarta-feira (1º), às 10h30, contra Cuba, para definir quem passará em primeiro do grupo A. O torneio tem o mesmo formato do feminino. Quem passar em primeiro do grupo vai direto à semifinal e os segundos e terceiros jogam as quartas de final. A semi será na sexta e, a final, no sábado. EUA e Canadá não jogam.

COMO FOI O JOGO

A partida começou muito equilibrada e com muitos erros de saque dos dois lados. No entanto, com o passar do tempo, o Brasil tomou conta do primeiro set e venceu por 25 a 13, sem muitas dificuldades.

No segundo set, o Brasil foi dominante do início ao fim. Com um time muito bem organizado, a equipe controlou a partida e não teve muitas dificuldades para fazer 2 a 0 no México, tendo ganhado o set por 25 a 15.

O terceiro set foi mais equilibrado e os mexicanos deram trabalho para o Brasil, que ainda assim venceu por 25 a 20 e fez 3 a 0. Diferentemente dos outros sets, a seleção do México não deixou os brasileiros desgarrarem no placar e disputam ponto a ponto até o fim.