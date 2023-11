Jogador de 21 anos é morto a tiros na rua em Ribeirão Preto

O atacante Felipe Diogo, que jogava pelo São Bernardo, da Serie C do Campeonato Brasileiro, foi morto a tiros na cidade de Ribeirão Preto, onde se encontrava de férias.

Tudo aconteceu na noite desta terça-feira. Segundo as informações reveladas pelo Globoesporte, o jovem, de 21 anos, estava na Rua Tabatinga, no Jardim Jandaia, quando foi atingido por 10 tiros, na rua. O atleta foi levado imediatamente a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia foi ao local do crime e o corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. Ainda não se sabe a motivação do homicídio e a Polícia Civil já está investigando o caso.

O São Bernardo já lamentou a morte, recorrendo a uma publicação nas redes sociais. "O São Bernardo Futebol Clube lamenta com imenso pesar a notícia do falecimento do nosso atleta Felipe Diogo Bernardes Ferreira (Felipe Diogo). Que Deus conforte o coração da sua família neste momento de profunda dor", pode ler-se publicação.

Felipe Diogo chegou a passar pela formação do Cruzeiro e Belo Horizonte.