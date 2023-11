Estrela do surf equatoriano é encontrada morta em hotel

Israel Barona, estrela do surf no Equador e candidato a competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, morreu aos 34 anos de idade em El Salvador.

A Polícia Nacional Civil de El Salvador (PNC) informou que Joshua Israel Barona sofreu convulsões num hotel em El Zonte (La Libertad) e foi levado imediatamente para um hospital, onde puderam certificar a morte do atleta.

A polícia excluiu a hipótese de se tratar de um homicídio ou de a morte de Israel Barona ter envolvido terceiros. O diário Expreso informa que Israel Barona sofreu um ataque cardíaco depois de um jantar.

Reportamos el fallecimiento del surfista ecuatoriano Joshua Israel Barona, quién sufrió convulsiones mientras estaba en un hotel en El Zonte, La Libertad.



Fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo ya estaba fallecido.



Se descarta homicidio. — PNC El Salvador (@PNCSV) October 31, 2023

"O que sabemos é que não se tratou de um acidente enquanto treinava ou surfava; tudo aconteceu depois de jantar com a mulher Marie [surfista canadiana] e o filho pequeno [Tiago]. Foram para a cama e aparentemente ele começou a ter dificuldades em respirar, depois vieram as convulsões. Não sabemos exatamente qual foi o problema nem a causa exata da morte, mas ele estava com a mulher", explicou Javier Aguirre, ex-presidente da Federação Equatoriana de Surf e atual vice-presidente da Organização Pan-Americana de Surf.

Javier Aguirre disse que Israel Barona foi assistido pela sua mulher, mas como estava longe (a cerca de 45 minutos do hospital mais próximo) "não puderam fazer nada".

