Vinicius Jr. é eleito o melhor do ano na Espanha pelos jogadores

Vinicius Jr. e Weir são os melhores do futebol espanhol. Ambos foram escolhidos pelos seus pares como os melhores jogadores da última temporada nas suas respectivas categorias e foram reconhecidos durante a segunda edição do Prêmio AFE, o principal sindicato de jogadores na Espanha.

O brasileiro substitui Benzema, enquanto a escocesa sucede a Alexia Putellas no reconhecimento dos colegas. A premiação serviu também para distinguir os melhores jogadores nas restantes categorias do futebol espanhol, como Sergio Arribas, Carlos Vicente e Pedro León. O êxito da seleção espanhola no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, com a conquista da sua primeira estrela, e a carreira de David Silva, que pendurou recentemente as chuteiras, também foram reconhecidos.

Vinicius, o jogador do Real Madrid que foi eleito o melhor jogador da Primeira Divisão, não pôde assistir pessoalmente à cerimônia, mas enviou uma mensagem: "Obrigado a todos os meus companheiros de equipe. Espero poder continuar assim durante muitos anos". Caroline Weir, também jogadora do Real Madrid, recebeu em Valdebebas o prêmio de melhor jogadora da Liga F. Apesar de ambos não terem estado presentes na cerimônia, o Real Madrid esteve representado na entrega dos prêmios por Emilio Butragueño, Raúl González e Iker Casillas.

