Renato responde Abel Ferreira após virada do Grêmio sobre o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, respondeu uma declaração recente de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, após "repetir o roteiro" e também vencer o Botafogo por 4 a 3 fora de casa.

"Só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que fizemos aqui. Só uma equipe é capaz de fazer: a nossa", disse Abel Ferreira após ver o Palmeiras reverter um 3 a 0 contra o Botafogo.

Nesta quinta-feira (09), o Grêmio virou um 3 a 1 contra os cariocas, e Renato Gaúcho foi questionado sobre a declaração do português.

Renato evitou polêmicas, elogiou Abel e atribuiu a declaração ao "calor do jogo": "Na emoção, a gente fala alguma coisa a mais".

O QUE DISSE RENATO GAÚCHO

Elogios a Abel Ferreira: "Não, gosto muito do Abel como pessoa, treinador. É um grande treinador. Às vezes, qualquer um na emoção fala algo a mais, mas não dá para discutir a qualidade do Abel".

Declaração no "calor do momento": "Realmente, é uma coisa muito difícil, não digo impossível, do jeito que o Palmeiras e Grêmio viraram. Muito difícil, falou no calor do jogo, comigo tem muito crédito como treinador e pessoa. Na emoção, a gente fala alguma coisa a mais".