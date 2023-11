Diretor executivo do Manchester United está de saída do clube

Richard Arnolds está na iminência de abandonar o cargo de diretor executivo do Manchester United, que ocupa desde fevereiro de 2022, , de acordo com informações veiculadas, esta quarta-feira, pela estação televisiva britânica BBC.



A decisão surge, precisamente, no mesmo dia em que é esperado que o homem mais rico do Reino Unido, Jim Ratcliffe, torne oficial, de uma vez por todas a aquisição de 25% do capital social dos red devils, mediante um investimento na ordem dos 1,25 mil milhões de libras, ou seja, aproximadamente R$ 7 milhões.

A mesma publicação acrescenta que caberá a Patrick Stewart, o homem responsável por gerir as finanças do emblema sediado em Old Trafford, exercer estas funções, de forma interina, até à contratação de um substituto permanente.

Termina, desta maneira, uma extensa passagem pelo clube, que teve início em agosto de 2007.

Leia Também: Mulheres acusam atleta da Ponte Preta de importunação sexual