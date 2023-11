Conmebol define estádios de abertura e encerramento da Copa América nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (20) os estádios que receberão a partida inaugural e a final da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, em 2024.

O primeiro jogo do torneio será no dia 20 de junho no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, com capacidade para cerca de 70 mil espectadores, local que abriga jogos do Atlanta United, no futebol, e do Atlanta Falcons, no futebol americano.

Já a final será no dia 14 de julho no Estádio Hard Rock, em Miami, que pode abrigar até 65 mil pessoas nas arquibancadas e recebe partidas do Miami Dolphins.

Ambos também irão receber partidas da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

A Copa América será disputada pelas 10 seleções filiadas à Conmebol (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).

Ao grupo, serão acrescidos ainda seis países da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) melhores classificados no torneio regional Liga das Nações.

O sorteio da fase de grupos da Copa América será em Miami, no dia 7 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília).