Xavi responde a Simeone: "Claro que é uma provocação a João Félix"

Xavi Hernández anteviu, este sábado, em conferência de imprensa, aquele que é o mais aguardado encontro de toda a 15.ª jornada de La Liga, que colocará, frente a frente, o 'seu' Barcelona e o Atlético de Madrid, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Uma partida que terá como principal destaque o reencontro entre João Félix e Diego Simeone, dupla que se incompatibilizou, no Civitas Metropolitano. Confrontado com as recentes declarações do adversário, que assumiu ter ficado "muito difícil conviver" com o jogador português, o treinador dos catalães saiu em sua defesa.

"Claro que aquilo que ele disse é uma provocação ao João, mas isso não me diz respeito. O João que vimos aqui é dinâmico, trabalhador, as pessoas gostam dele... Não tenho nenhum motivo de queixa", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

"Ele está animado e motivado. É uma motivação extra para ele jogar contra o Atlético de Madrid. Está feliz, acrescenta muito. Estou satisfeito com a adaptação dele (...). Além do gol, reconheço o trabalho e a pressão dele", completou.

Leia Também: Williams anuncia permanência de Sargeant e grid da Fórmula 1 para 2024 não terá brasileiros