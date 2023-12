Modelo de site adulto que vazou papo com Neymar: 'não quis prejudicar'

A modelo de conteúdo adulto Aline Farias se pronunciou pela primeira vez, na última terça (28), sobre as conversas com Neymar, as quais ela expôs alguns prints em sua conta nas redes sociais.

Ela postou uma nota oficial em sua rede social onde afirmou que não teve a intenção de prejudicar o brasileiro e estava fazendo apenas o seu trabalho. Aline se defendeu das críticas recebidas e afirmou ainda que Neymar poderia publicar o restante da conversa entre eles para que as pessoas possam ler e tirar suas próprias conclusões.

"Podem me chamar de Maria Hype, mentirosa e biscoiteira, mas ele responder só confirma que a conversa existiu e que foi verdade", escreveu a modelo.

Confira a nota completa de Aline

"Devido a toda repercussão que esses vídeos vazados com o jogador Neymar deu, vim aqui deixar meu esclarecimento sobre o ocorrido, já que tenho levado bastante hater gratuito.

O jogador iniciou uma conversa comigo e me perguntou se eu tinha n*des e eu respondi que sim, tinha mas ele teria que assinar pra ver, afinal é meu trabalho, eu não iria mandar gratuitamente só por ser o Neymar, pode ser o Lula, Bolsonaro, quem for, quer ver, vai ter que pagar, mesmo porque estaria sendo injusta com quem assina e apoia meu trabalho.

Meu Instagram é constantemente invadido, quem me acompanha já viu alguns casos que postei e boletins de ocorrência também! (Vou deixar na próxima imagem um dos boletins)

Se o conteúdo foi vazado, eu já não posso fazer nada a respeito, não está no meu controle, mas já que foi vazado, não vou ser cinica em dizer que nao me beneficiou, afinal, vendo conteúdo, então quanto mais estiver na midia, melhor.

Podem me chamar de Maria hype, mentirosa e biscoiteira ou até mesmo aproveitadora, mas ele responder só confirma que a conversa existiu e que foi verdade, e tem meu consentimento se o mesmo quiser postar toda nossa conversa COMPLETA para as pessoas lerem E tirarem suas dúvidas.

Ontem meu Instagram não foi desativado porque eu estava fugindo da situação e sim porque foi denunciado em massa.

Lembrando que tenho todo respeito por ele e pelo trabalho dele, minha intenção jamais foi prejudicá-lo, mas como disse a vocês, estou apenas exercendo meu trabalho, negócios são negócios.