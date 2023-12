Mbappé marca, PSG segura pressão e vence Le Havre com um a menos

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora de casa e com um homem a menos, o PSG conseguiu uma vitória difícil sobre o Le Havre na manhã deste domingo (3), com um placar de 2 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Francês.

Donnarumma foi expulso logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após uma saída atrapalhada do gol, e o PSG jogou a maior parte do jogo com um homem a menos. Mbappé abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, e Vitinha fez o gol da vitória no fim do segundo tempo.

Com a vitória, o PSG chegou a 33 pontos e se garantiu na liderança do Campeonato Francês por mais uma rodada.

O Le Havre tem 16 pontos em 14 jogos e é o nono colocado. A equipe ainda pode ser ultrapassada no complemento da rodada.

Curiosidade

Com o gol marcado hoje, Mbappé chegou a 15 em apenas 14 jogos. A última vez que um jogador marcou com tanta frequência nas primeiras rodadas do Campeonato Francês foi em 1969/70.

Como foi o jogo

Dez minutos de pesadelo para o PSG. Jogando em casa, o Le Havre tomou a iniciativa no jogo. Nos primeiros movimentos da partida, os anfitriões chegaram muito perto de abrir o placar, mas viram Soler salvar em cima da linha. Além disso, Fabián Ruiz deixou o campo machucado e Donnarumma foi expulso após uma grande falha da defesa do time parisiense e uma saída desastrosa do goleiro italiano. Tudo parecia caminhar para um dia ruim para os comandados de Luís Enrique.

Expulsão 'acerta' o PSG. Com um tropeço fora de casa desenhado, a equipe de Paris reagiu bem. Mesmo sem ter a posse de bola, os visitantes não demoraram a crescer no jogo e a criar oportunidades, principalmente com Dembélé e Mbappé. Foi em uma jogada da dupla que saiu o gol, aos 22 minutos. A equipe da capital ainda teve um tento anulado antes do fim da primeira etapa.

Pressão do Le Havre e gol de alívio. Os donos da casa voltaram a dominar a partida no segundo tempo e pressionaram em busca do gol. Quem brilhou foi Arnau Tenas, o goleiro reserva do PSG, que garantiu a liderança no placar. para os visitantes. No fim, Vitinha fez um golaço e desafogou a partida.