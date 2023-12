Gary Neville 'arrasa' venda do United: "desgraça até o fim do ano..."

Gary Neville, antigo futebolista, treinador e atual comentador televisivo, não ficou indiferente à grande notícia de véspera de Natal para os adeptos do Manchester United. 25% das ações do clube foram compradas pelo bilionário inglês Sir Jim Ratcliffe e a gestão do futebol deixa de estar nas mãos dos irmãos Glazers.

O antigo lateral-direito criticou no X, antigo Twitter, o timing desta venda. "O Manchester United, em 2023, foi uma desgraça até o fim. O momento em que isto acontece é verdadeiramente terrível e nenhuma organização funcional sequer pensaria nisso. De qualquer forma, tudo de bom para Jim Radcliffe e espero que ele possa de alguma forma encontrar uma maneira de corrigir o clube novamente e voltar a torná-lo algo respeitável dentro e fora do campo", escreveu.

Manchester United 2023 has been a disgrace to the end. The timing of this is truly awful and no functioning organisation would even think about it. Anyway all the very best to Jim Radcliffe and I hope he can somehow work out a way to get the club right again and back to being…