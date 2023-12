Jude Bellingham, do Real Madrid, não vai se submeter a cirurgia no ombro

Jude Bellingham chegou ao Real Madrid no verão passado, vindo do Borussia Dortmund, e, em apenas seis meses, conquistou o coração dos torcedores do clube espanhol.

O meio-campista inglês rapidamente se tornou uma referência, marcando 17 gols e dando cinco assistências em 21 jogos (21 deles como titular) em todas as competições pelo Real Madrid. São estatísticas impressionantes para um jogador que sofreu um revés.

Depois de deslocar o ombro contra o Rayo Vallecano no início de novembro, o jogador de Stourbridge ficou de fora por várias semanas e não foi convocado para a seleção inglesa na última pausa para as partidas das seleções.

No passado, o jovem de 20 anos já foi afetado por problemas no ombro, e sua comitiva considerou a possibilidade de ele ser operado para evitar uma nova recaída que o levaria a perder a Eurocopa de 2024, na Alemanha.

No entanto, segundo informações divulgadas pelo site Relevo, Jude Bellingham não será submetido a uma intervenção cirúrgica.

Depois de longas discussões, que por vezes levaram a conflitos internos com o médico da equipe principal, Niko Mihic, os especialistas que acompanham o atual líder da La Liga acreditam que a cirurgia só seria útil em último recurso.

A decisão foi tomada após uma avaliação completa do estado do ombro de Bellingham. Os especialistas acreditam que o jogador pode se recuperar sem cirurgia, desde que siga um plano de tratamento rigoroso.

Bellingham está ansioso para voltar aos gramados o mais rápido possível. Ele espera estar recuperado a tempo de ajudar o Real Madrid a conquistar a La Liga e a Liga dos Campeões.

