Santos anuncia contratação de Giuliano, ex-Corinthians

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos oficializou a contratação do meia Giuliano, que deixou o Corinthians. O contrato tem duração de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses.

A formalização ocorrerá em janeiro, com apresentação do atleta após a realização de exames médicos.

Giuliano já tinha se despedido do Corinthians após o fim de seu contrato. Com 33 anos, ele também tem passagens por Inter, Grêmio e Paraná, no futebol nacional, além de ter atuado na Turquia, na Arábia Saudita, na Ucrânia, na Rússia, e defendido a seleção brasileira.