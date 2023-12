Jogador é detido após agredir violentamente a mulher

Drew Ogletree, jogador de 25 anos que atua pelo Indianapolis Colts, foi detido e formalmente acusado de violência doméstica, de acordo com informações adiantadas, este domingo, pela estação televisiva norte-americana ESPN.

Os agentes da autoridade levaram o atleta da sua residência, em Hendricks County, no estado do Indiana, por ele ter, supostamente, arremessado a mulher contra o chão, após uma discussão provocada por mensagens encontradas no seu celular.

Após a violenta agressão, Drew Ogletree teria dito à companheira "Eles nunca vão acreditar em ti". Ela contactou, em seguida, os serviços de emergência, que a transportaram para o hospital com lesões nas costas.

Após o ocorrido, o jogador foi alvo de uma acusação de "violência doméstica cometida na presença de uma criança com menos de 16 anos de idade", pelo que, se for considerado culpado, será condenado a uma pena de até dois anos e meio de prisão.

Após este episódio, a NFL tomou a decisão de afastar o suposto agressor de todos os treinos e jogos Indianapolis Colts, até informação em contrário.

