Presidente diz que Corinthians igualou proposta do Botafogo por Matheuzinho

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou que o clube igualou a proposta do Botafogo para ter Matheuzinho. O jogador pertence ao Flamengo, que segue negociando.

O QUE ACONTECEU

O dirigente garante que chegou aos 4 milhões de euros (cerca de R$ 22,3 milhões). Esse foi o valor oferecido pelo Botafogo.

O Flamengo já aceitou as condições do clube carioca. John Textor, dono da SAF, foi até os Estados Unidos para fazer a proposta ao presidente Rodolfo Landim.

"É um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo, nos interessa e fizemos tratativas. Mas não posso assinar uma coisa dessas. Proposta está com eles, chegamos ao preço igualado ao outro clube. Estamos esperando a resposta deles. Fizemos da forma que seria vendido, igualamos, o garoto tem preferência ao Corinthians, é corintiano, menino maravilhoso, já está com espírito de Corinthians, temos um projeto muito legal para ele", disse Augusto ao Casão Podtudo.

A decisão está nas mãos de Matheuzinho. O Flamengo gostou da proposta do Botafogo, mas o jogador tinha a preferência por ir ao Corinthians e, por isso, aguardava para ver a movimentação do Timão.

Não era desejo de Tite que Matheuzinho saísse em definitivo. O treinador pediu que o Flamengo negociasse somente o empréstimo, mas o negócio com o Corinthians desandou.

"Ele nos foi oferecido. Fizemos proposta de empréstimo e eu não estava, de repente o atleta veio para exames médico, já com o contrato que não foi o que a gente acordou. Não era para ir para o treino, era só para fazer exames médicos. Dei dura em todo mundo, não pode acontecer isso. Estava tudo certo, estávamos em condição de contratar. Chega o contrato, vim correndo para assinar para ir para o BID. Mas o contrato não tinha as cláusulas que a gente queria, a de vitrine, em 20%, e o passe estipulado, para não acontecer o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Queríamos um valor, que seja de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, tudo bem", afirmou o presidente alvinegro.