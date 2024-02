Técnico do Corinthians quer ser do 'bando de loucos' e agrada até com 'olá'

BEATRIZ CESARINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado neste sábado (10) pelo Corinthians, o técnico António Oliveira demonstrou empolgação com o novo desafio. Durante a entrevista coletiva, o treinador distribuiu sorrisos, rasgou elogios ao clube paulista, à torcida e, inclusive, não vê a hora de se tornar um integrante do "bando de loucos".

A animação de António vem junto com sua confiança. Com dois dias de trabalho no Corinthians, o treinador português tem certeza de que o time vai emplacar uma sequência de vitórias a partir deste domingo (11), começando pela Portuguesa.

"OLÁ! VIVA!"

Entusiasmado em sua apresentação, António Oliveira usou uma saudação especial com a maioria dos jornalistas que fazia perguntas na entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava.

O "Olá! Viva!" -usado pelos portugueses para um cumprimento empolgado- conquistou até os torcedores corintianos que acompanharam a coletiva de casa. Como se bastasse isso e todos os elogios, António encerrou a apresentação com um "Vai, Corinthians".

O MAIS NOVO CORINTIANO

"Felicidade enorme poder representar esse enorme e grandioso clube. Certamente aqueles jogadores que vão entrar contra a Portuguesa vão representar da melhor forma, se comprometendo com o time. Eu sou mais novo corintiano e pretendo me consolidar. Quero ser um no 'bando de loucos' e ganhar muito aqui", disse o técnico.

Quando questionado sobre a chegada justamente em um momento de dificuldade do clube, que não vence há cinco jogos, António preferiu responder com elogios ao Corinthians. Claro que antes veio um "Olá! Viva!".

"Não há bons nem maus momentos para representar o Corinthians. A proposta foi algo irrecusável. Eu quero aproveitar a oportunidade. Estou aqui pelos resultados. A única coisa que nós precisamos é organização, profissionalismo, competência e resgatar o melhor dos jogadores e confiança deles. Estamos a falar de um colosso do futebol mundial. Estou muito feliz por estar aqui", exaltou.

António Oliveira estreia no comando do Corinthians neste domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena. Mesmo com dois dias de trabalho no elenco, o treinador acredita que continuará sorrindo com uma possível vitória que dará um novo ânimo ao elenco.

"Confio muito nos jogadores. Eu peço a eles sangue nos olhos. Tenho certeza que os jogadores estão comprometidos e vocês vão ver isso. Eles vão dar uma resposta e uma alegria ao torcedor", projetou.

