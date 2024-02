Jogador morre em pleno gramado após ser atingido por raio

O futebol na Indonésia está de luto devido à morte de um jogador no último sábado, durante um jogo amistoso entre o 2 FLO FC Bandung e o FBI Subang no Siliwangi Stadium, em Bandung.

Conforme relato da rádio local PRFM News, o homem de 34 anos foi atingido por um raio, caindo imediatamente no campo. A vítima recebeu atendimento no local e foi posteriormente levada de emergência para um hospital, onde veio a falecer.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar que o raio também causou a queda de outro jogador, que, no entanto, escapou ileso. O incidente gerou pânico no estádio.

This happened during a football match in Indonesia ?? pic.twitter.com/JHdzafaUpV