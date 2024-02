Desta vez, Pochettino promete não ignorar Guardiola: "Estava chateado"

Na véspera do grande duelo da 25ª rodada da Premier League entre Manchester City e Chelsea, o técnico Mauricio Pochettino fez questão de esclarecer sua relação com Pep Guardiola. Na partida de ida, em novembro, Pochettino se recusou a cumprimentar o rival após o empate em 4 a 4 em Stamford Bridge.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Pochettino negou que a cena se repita no Etihad Stadium. "É claro que gosto do Pep. Estava muito chateado com o árbitro naquela ocasião. Amanhã, isso não vai acontecer. Minha raiva era direcionada ao árbitro", disse o argentino, arrancando risos dos presentes.

Pochettino reconhece a grandeza de Guardiola como treinador. "É claro que o Pep é um treinador inacreditável, um dos melhores de todos os tempos no futebol. Não é só comigo que ele tem um bom histórico, mas meu retrospecto contra ele não é muito bom. Há vários outros treinadores que sofrem do mesmo", completou.

A partida entre Manchester City e Chelsea promete ser um grande espetáculo. O duelo entre Guardiola e Pochettino é um dos pontos altos da rodada, e os dois times buscarão a vitória para se manterem na briga pelo título da Premier League.

