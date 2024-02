Flu vence Madureira, reassume a liderança e fica próximo da classificação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com um time de reservas, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, no Maracanã, reassumiu a liderança da Taça Guanabara e ficou muito próximo de garantir vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Para isso acontecer, basta que o Boavista não vença o Flamengo na próxima terça-feira (20). O gol tricolor foi marcado por Lelê.

Douglas Costa faz 1º jogo como titular. O meia-atacante Douglas Costa fez seu primeiro jogo como titular do Fluminense. O experiente jogador teve uma boa participação, com muita participação, principalmente pelo lado direito. Ele foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo.

Estreia de Marquinhos. Quem entrou no lugar de Douglas Costa foi Marquinhos, que fez sua estreia pelo Fluminense. O Tricolor foi contratado por empréstimo junto ao Arsenal (ING) até o fim de 2024.

Diniz na cabine. Expulso no clássico com o Vasco, o técnico Fernando Diniz assistiu a partida em uma das cabines de TV do Maracanã. À beira do campo ficou seu auxiliar Eduardo Barros.Fluminense na Recopa. O Fluminense agora vira a chave para o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), em Quito (EQU), contra a LDU.

Taça Rio vira realidade maior para Madureira. Já o Madureira ficou mais distante de conseguir uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca e a realidade maior, no momento, é a vaga para a disputa da Taça Rio, que acontecerá entre o 5º e o 8º da fase inicial.

O jogo

Mesmo com um time de reservas, o Fluminense teve o controle no primeiro tempo. Porém, houve mais volume de jogo de muitas chances criadas. A única grande oportunidade foi aos 35, num chute de Lelê já dentro da área que o goleiro Mota fez boa defesa.

Na etapa final, os titulares André e Ganso entraram e deram mais qualidade ao Tricolor, que chegou ao gol aos 15 com Lelê. Depois disso, o Fluminense deu uma relaxada e sofreu alguns momentos de perigo do Madureira, que careceu de uma melhor qualidade técnica para concluir bem as jogadas.

Gols e lances

Mota salva! A grande oportunidade do Fluminense no primeiro tempo foi aos 35 minutos, quando Lelê recebeu dentro da área, protegeu a bola e chutou cruzado para grande defesa do goleiro Mota.

Levou perigo. Aos 47, Lima apostou em seu bom chute e arriscou de fora da área. A bola saiu para fora, mas com perigo ao gol de Mota.

Gol do Fluminense! O Fluminense abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo, quando Arias enfiou para Diogo Barbosa, que fez um certeiro cruzamento rasteiro para Lelê só escorar para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 1 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Carioca (9ª rodada)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: John Kennedy (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Lelê, aos 15 minutos do segundo tempo (FLU)Madureira: Mota, Dadinha, Arthur, Reydson e Evandro; Wagninho, Arthur Santos (Juninho) e Pablo Pardal; Robert (Gustavo Coutinho), Patryck Ferreira (Hugo Borges) e Arthur Martins (Vinícius Bala). Técnico: Daniel Neri.Fluminense: Felipe Alves; Felipe Andrade (André), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires (Arias), Terans (Paulo Henrique Ganso) e Lima; Douglas Costa (Marquinhos), Lelê e John Kennedy (Isaac). Técnico: Eduardo Barros (interino).