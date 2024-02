Morre Andreas Brehme, símbolo da seleção alemã e campeão mundial

O ex-jogador alemão Andreas Brehme, famoso pelo gol decisivo na Copa do Mundo de 1990, faleceu aos 63 anos. Ele morreu na noite desta terça-feira, em Munique, aparentemente devido a uma parada cardíaca, de acordo com o jornal Bild.

Brehme foi hospitalizado em uma clínica próxima ao seu apartamento, mas a assistência médica chegou tarde demais. Ao longo de sua carreira, o nativo de Hamburgo jogou por clubes como Saarbrucken, Kaiserslautern (onde mais tarde atuou como treinador), Bayern de Munique, Internazionale e Real Zaragoza. Disputou 86 partidas pela seleção alemã, marcando 8 gols.

No início do ano, seu amigo e mentor Franz Beckenbauer faleceu. Beckenbauer foi o treinador de Andreas Brehme na conquista da Copa do Mundo de 1990. Diversas reações à morte do ex-lateral-esquerdo estão surgindo, incluindo do Bayern de Munique:

"O FC Bayern está profundamente chocado com a morte repentina de Andreas Brehme. O campeão alemão está de luto, juntamente com seus parentes e amigos. Manteremos sempre Andreas Brehme em nossos corações - como campeão mundial e ainda mais como uma pessoa muito especial. Ele será sempre parte da família do FC Bayern. Descanse em paz, querido Andi."

O Bayer Leverkusen, atual líder da Bundesliga, também expressou suas condolências pela partida de Andreas Brehme nas redes sociais.

Weltmeister Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren verstorben.



Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und Freunden. Ruhe in Frieden! pic.twitter.com/NMoOEUxx4q — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 20, 2024

Leia Também: Gol de Endrick no Corinthians faz Palmeiras receber mais R$ 13 milhões do Real Madrid