Santos acompanha de perto a situação de Neymar

O Santos foi o primeiro clube na carreira de Neymar, uma das grandes estrelas do futebol nos últimos 15 anos, e poderá ser o último. Essa é, pelo menos, a crença de Marcelo Teixeira, presidente do clube que foi rebaixado à segunda divisão brasileira pela primeira vez na sua história.

Teixeira deu uma entrevista ao Globo Esporte, onde falou sobre a eventual contratação de Neymar, atual jogador do Al Hilal, de Jorge Jesus.

"Não depende de nós. O Santos acompanha de perto a situação do Neymar. Ele tem contrato de dois anos com o Al-Hilal, houve a fatalidade da contusão e não sei se ele ampliará o contrato. Na conversa que tive com o Neymar, entendi que é possível uma extensão. Se isso acontecer, deve ser pelo tempo que ele ficou parado", começou por dizer o responsável do peixe.

"Estamos a acompanhar essas negociações para saber quando é que ele ficará livre para resolver a sua situação, o regresso ao Brasil. Se for o caso, antes disso, iremos desenhar um projeto de regresso dele ao Brasil. Não depende apenas do Santos, depende também da vontade do jogador", concluiu Teixeira.

Apesar do alto custo - 90 milhões de euros - Neymar jogou apenas cinco jogos pelo Al Hilal, antes de sofrer uma lesão grave. Santos jogou na equipe principal do Santos entre 2009 e 2013. Fez 225 jogos e marcou 136 golos, inscrevendo-se na história do clube.

