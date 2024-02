Griezmann dá boas-vindas a Kylian Mbappé: "Será muito bem recebido"

Em uma entrevista ao jornal francês Le Monde, Antoine Griezmann abordou diversos temas. Ao ser questionado sobre a possível chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid neste verão, o número sete do Atlético de Madrid assegurou: “Ele seria muito bem recebido na Espanha. De qualquer forma, ficaria muito feliz em jogar derbies contra ele”.

Griezmann também aproveitou a oportunidade para falar sobre seu retorno a Madrid após duas temporadas pouco bem-sucedidas no Barcelona: “Causei muitos danos aos torcedores, fui vaiado e compreendi. Eu me tornei pequeno, trabalhei muito para corrigir as coisas”, recordou.

“Foi um período muito difícil, tive que superar obstáculos, continuar a trabalhar para provar que ainda pertencia aqui apesar de tudo. Esforcei-me muito, inclusive em termos salariais, para retornar ao clube”, acrescentou. Griezmann teve sua primeira passagem pelo Atlético de Madrid de 2014 a 2019, e nesta temporada, já se tornou o maior artilheiro da história do clube.

