STJD atende procuradoria e Sport jogará sem torcida até julgamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), acolheu o pedido da procuradoria do órgão, atendendo uma medida cautelar para que o Sport jogue sem torcida em competições organizadas pela CBF até que o clube seja julgado pelo ataque de torcedores rubro-negros ao ônibus da delegação do Fortaleza, que deixou seis atletas feridos.

De acordo com a decisão, o Sport atuará com os portões fechados quando for mandante, e não terá carga de ingressos disponível para os torcedores nos jogos fora de casa.

A torcida do Sport poderá assistir ao clássico contra o Náutico amanhã (24). A partida, no estádio dos Aflitos, é válida pelo Campeonato Pernambucano, que não é organizado pela CBF.

O primeiro jogo em que a punição valerá será na próxima quarta-feira (28), pela Copa do Brasil. Na primeira fase da competição, o Sport enfrenta o Trem-AP fora de casa. Os pernambucanos também jogarão sem torcida na Copa do Nordeste.

O julgamento do Sport pelos atos de violência contra o Fortaleza ainda não tem data prevista. No entanto, a decisão do STJD é uma sinalização de que o tribunal tem a intenção de punir o clube para evitar novos episódios como os da última quarta-feira (21).