Briga generalizada na NBA termina com quatro jogadores expulsos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores do New Orleans Pelicans e do Miami Heat se envolveram em uma briga durante a partida disputada sexta (23), no Smoothie King Center, em Nova Orleans.

Zion Williamson foi impedido de fazer uma cesta fácil por uma falta de Kevin Love, o que desencadeou uma briga generalizada.

A confusão começou na quadra, mas se estendeu até os bancos de reservas e outros jogadores também se envolveram.

Jimmy Butler e Thomas Bryant foram expulsos pelo lado do Heat após a confusão, e Marshall e Alvarado no lado dos Pelicans.

O Miami Heat venceu o jogo por 106-95, e o destaque foi o pivô Bam Adebayo marcando 24 pontos e 7 rebotes.

