Como Michael Jordan ajuda Palmeiras de Abel a lidar com as críticas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira citou o ídolo do basquete Michael Jordan, após o Palmeiras vencer o Mirassol por 3 a 1, ontem, pelo Campeonato Paulista.

O treinador português foi questionado sobre a força mental do Palmeiras e citou Michael Jordan. Ele explicou como erros potencializam jogadores e usou o atleta como referência. Weverton tem sido alvo de críticas de parte da torcida por conta de erros, especialmente no empate contra o Corinthians.

"Como dizia o Michael Jordan, 'foram os erros em sequência que eu cometi que me permitiu ser o jogador decisivo que sou'. Que falhou muito e feio. E quem não conseguir lidar com isso [as críticas] não vai conseguir jogar o futebol de alto nível", diz Abel.

Weverton, diante do Mirassol, fez ao menos quatro defesas difíceis e não teve culpa no único gol dos rivais. O time do interior incomodou e fez o arqueiro trabalhar muito durante a partida.

"Estou pelos meus jogadores em todos os momentos, não só quando tudo corre bem. Eu, por exemplo, gosto muito dos momentos em que tenho dificuldade, em que erro, sou ser humano e faço más escolhas."

Abel aproveitou a pergunta para reforçar a pressão que existe sobre o time. O português chamou a responsabilidade para os erros da equipe.

"Menos do que o máximo de entrega é impossível. Vamos errar e sou o primeiro a estar ao lado deles, sou o primeiro a errar, eles sabem. Minha função como treinador é ajudá-los. Confio neles em todos os momentos, como faço com minhas filhas e minha mulher. Parece que os jogadores não podem errar, mas somos seres humanos".

Com a vitória, o Palmeiras garantiu a classificação para às quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão está isolado na liderança do grupo B, com 21 pontos.

O time volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, no Canindé, pelo Paulistão.

