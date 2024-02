Gerson precisará passar por cirurgia e desfalca o Flamengo

LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Gerson precisará passar por cirurgia e vai desfalcar o Flamengo. Ele foi diagnosticado com hidronefrose com infecção renal.

A tendência é que o procedimento aconteça nesta próxima semana. Ainda não há uma data definida. O jogador realizou mais exames para definir essa necessidade.

Gerson foi internado no domingo passado após apresentar fortes dores na região abdominal. Ele ficou em um hospital na Barra da Tijuca até terça-feira, quando recebeu alta.

O tratamento inicial foi com medicamentos, mas já se sabia da probabilidade de uma cirurgia. Gerson estava em casa nos últimos dias se recuperando e até fez uma comemoração do aniversário da filha.

O Flamengo ainda não comunicou oficialmente a cirurgia. Portanto, o clube também não deu prazo para o retorno do jogador.

O volante deve perder o restante do Campeonato Carioca. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

