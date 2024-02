Filho de Kim Kardashian entra em campo de mãos dadas com Messi

É o sonho de milhões de jovens em todo o mundo, mas não está ao alcance de todos: acompanhar um ídolo do futebol em campo. Saint, um dos filhos de Kim Kardashian e Kanye West, teve a sorte de realizar esse sonho na última partida do Inter Miami, que aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 26 de fevereiro.

O jovem, de apenas oito anos, acompanhou Lionel Messi na entrada em campo e deixou a mãe plena de orgulho. Nas redes sociais, Kim partilhou este momento especial e disse: "Ele está a viver um sonho!".

Com certeza, esse foi um momento que Saint jamais esquecerá.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr