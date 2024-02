Vitor Belfort desafia Popó novamente: "Luta de verdade ou fuga?"

Em um vídeo publicado no Instagram, Vitor Belfort voltou a desafiar Acelino "Popó" Freitas para uma luta de boxe. O ex-campeão do UFC criticou as últimas lutas de Popó, que nocauteou Kleber Bambam em apenas 36 segundos no Fight Music Show 4 (FMS).

Belfort questiona a qualidade dos adversários de Popó:

"Essas últimas lutas estão uma vergonha. Você me desonrou falando que minhas lutas não vendem, não dão audiência. A Globo e o UFC sempre me falaram o contrário."

"Você está querendo me diminuir ou fugir da luta? Você me desafiou e agora vai amarelar? Viu quem foram seus oponentes? Galinha morta! Uma vergonha pro boxe. Um dublê de cinema e um vencedor do BBB. Chegou a hora de dar um show pro público!"

"O desafio está feito. Você vai encarar? Ele vai tentar de tudo pra me evitar. Se tiver que conseguir dinheiro, não vai faltar. Você vai ganhar dinheiro digno, não roubo como está sendo agora. O nosso pay-per-view vai ser merecido."

Ele desafia Popó a ser homem:

"Fala pra esse cabra ser macho, vamos ver se ele é macho e se você é macho também. Aguardo sua resposta, Popó. Seja homem, seja cabra-macho.