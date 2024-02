Max Verstappen busca tetracampeonato na F1 em temporada histórica

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) é o favorito para conquistar o tetracampeonato mundial de Fórmula 1, na temporada mais longa da história da modalidade, que começa neste fim de semana no Bahrein.

As duas primeiras provas, no Bahrein e na Arábia Saudita, serão disputadas excepcionalmente no sábado em vez de domingo, em virtude do Ramadão. O calendário com 24 corridas termina em 8 de dezembro em Abu Dhabi.

Os testes de inverno mostraram que, exceto por Verstappen, os demais pilotos da frente estão em equilíbrio, com destaque para a evolução da Ferrari e da Mercedes, que abandonou seu conceito aerodinâmico anterior e se inspirou na Red Bull.

A Red Bull parece ser a grande referência, embora a investigação interna sobre o comportamento do diretor da equipe, Christian Horner, possa abalar a escuderia.

Em 2023, Verstappen dominou, vencendo 19 das 22 corridas. Se conquistar o tetra, iguala Vettel, Prost e fica atrás apenas de Fangio, Schumacher e Hamilton.

Hamilton e Schumacher são os únicos com mais vitórias que Verstappen: 103 e 91 contra 54.

Ao lado de Verstappen estará Sergio Pérez, que precisa melhorar seu desempenho para manter a confiança da equipe.