Ex-jogador campeão da Copa do Brasil de 2004 morre aos 50 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Jean Carlos da Conceição morreu na terça (27) em Santa Barbara D'Oeste, no interior de São Paulo, aos 50 anos.

A notícia foi divulgada pelo Paulista e pelo Santo André, clubes em que ele fez história. Nascido no Rio de Janeiro, ele começou a carreira pelo Bangu e também passou por Guarani, Juventude, São Caetano, Ituano e Bahia até encerrar a carreira no Remo, em 2007.

O Paulista anunciou que a causa da morte do ídolo foi um câncer. Jean é sétimo maior artilheiro da história do time, com 64 gols marcados em 140 jogos. Ele foi campeão da Série A2 do Paulista e da Série C do Brasileirão em 2001.

Jean Carlos também foi Copa do Brasil de 2004 com o Santo André. Ele marcou três gols na campanha histórica do time do ABC paulista naquele ano.

O que os clubes disseram

Paulista: "É com profundo pesar que o Paulista Futebol Clube lamenta o falecimento do ex-atacante Jean Carlos, nesta terça-feira (27) aos 50 anos, vítima de um câncer. Dotado de um faro de gol inigualável, o ídolo é o 7° maior artilheiro da história do Galo, com 64 gols marcados em 140 jogos e foi peça fundamental na conquista da Série A2 e do Campeonato Brasileiro Série C em 2001. Jean também estava no elenco campeão da Copa Estado de São Paulo (atual Copa Paulista) em 1999. O Paulista Futebol Clube deseja muita força à família, aos amigos e companheiros do atacante nesse momento difícil".

Santo André: "O Esporte Clube Santo André, com imensa tristeza, informa e lamenta o falecimento de Jean Carlos da Conceição, ocorrido nesta terça-feira (27/02), em Santa Barbara D'Oeste. Jean Carlos é natural do Rio de Janeiro e nasceu em 29 de janeiro de 1974. Com a camisa do Ramalhão, o meia-atacante foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil, em 2004. O sepultamento do ex-atleta Ramalhino será nesta quarta-feira (28/02), às 14:30, no Cemitério Parque dos Lírios. O Esporte Clube Santo André se solidariza com família e amigos neste momento de dor".