Cristiano Ronaldo é suspenso por um jogo e multado após gesto obsceno

O Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol suspendeu Cristiano Ronaldo por um jogo devido ao gesto obsceno que ele fez no último domingo em resposta às provocações dos torcedores do Al-Shabab. O Al Nassr venceu a partida por 2 a 3.

De acordo com o comunicado divulgado pelo jornal Arab News, o jogador português também foi multado em cerca de 2.500 euros e não estará presente no jogo desta quinta-feira contra o Al-Hazm. Além disso, os custos relacionados ao processo implicarão no pagamento de mais 5 mil euros.

A polêmica gerou grande repercussão nos últimos dias, com Cristiano Ronaldo sendo criticado por seu gesto após ser provocado com o nome de Lionel Messi pelas torcidas, mesmo após o apito final da partida.

